Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşma başlatıldığı öğrenildi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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