Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşma başlatıldığı öğrenildi.

AA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 08:15
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. 

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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