Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Yılmaz, ağır yaralandı.
Midyat-Nusaybin karayolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a (30) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!
Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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