Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Yılmaz, ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:42
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!
Abone Ol google-news

Midyat-Nusaybin karayolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yılmaz'a (30) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

 


gözaltı haberleri karayolu haberleri kaza haberleri midyat haberleri otomobil haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Kadıköy'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı

Kadıköy'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı
Antalya'da feci kaza... Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'da feci kaza... Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı
İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!

Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!
Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor

Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!