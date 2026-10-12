Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifte otomobil çarptı: 81 yaşındaki adam öldü, eşi ağır yaralı

Kaza Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah D. (53) idaresindeki 19 DD 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) ve eşi Emine Odabaş'a (65) çarptı.

Kazada Fevzi Odabaş hayatını kaybederken, eşi Emine Odabaş ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Odabaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.