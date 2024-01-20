Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!

H.İ.Y. idaresindeki otomobil 12 yaşındaki A.K.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuğun, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:38
Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
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Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda H.İ.Y. (21) idaresindeki 64 AE 160 plakalı otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan A.K.'ye (12) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Ağır yaralanan A.K., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.


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