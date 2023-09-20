Polis aracı, servis minibüsü ve taksi çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı
Bursa'da polis aracı ile servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, saat 23.45 sıralarında; görevden dönen polis aracı, Beyazıt Caddesi istikametinden Kemal Bengü Caddesi'ne ilerlediği sırada, Ali Feruh Yücel Caddesi istikametine ilerleyen Asım S. yönetimindeki servis ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı taksi ile çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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