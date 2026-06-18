Yönetmelik değişti: Gümrüksüz satış mağazalarında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmî Gazete'nin 18 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemeyle, gemilere satış yapan mağazaların tanımı yeniden düzenlenirken, bazı idari ve mesleki unvanlarda da değişiklik yapıldı.

GEMİLERE SATIŞ MAĞAZALARININ TANIMI DEĞİŞTİ

Yayımlanan yönetmeliğe göre, "gemilere satış mağazası" tanımı güncellendi. Buna göre, Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer yapan gemilere kumanya ve akaryakıt satışı yapmak amacıyla açılan ve özel antrepo sayılan yerler, gemilere satış mağazası kapsamında değerlendirilecek.

MALİ MÜŞAVİR İBARESİ GÜNCELLENDİ

Düzenlemeyle birlikte yönetmelikte yer alan "Yeminli Mali Müşavir" ibaresi çıkarılarak yerine "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ifadesi getirildi.

DENETİM YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Yönetmelikte mağazaların bulunduğu limanlardaki denetim süreçlerine ilişkin maddede de değişikliğe gidildi. Daha önce "mağazanın bulunduğu limandan" şeklinde yer alan ifade, "mağazanın denetim altında faaliyet gösterdiği gümrük müdürlüğü veya ilgili limanlardan" şeklinde yeniden düzenlendi.

PARFÜME KOZMETİK ÜRÜNLER DE EKLENDİ

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, gümrük idaresine ibraz edilmeyen ürünlere ilişkin hüküm genişletildi. Daha önce yalnızca parfümler için geçerli olan düzenlemeye "kozmetik ürün" ibaresi de eklendi. Böylece ilgili hüküm, parfümlerin yanı sıra kozmetik ürünleri de kapsayacak şekilde güncellenmiş oldu.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.