Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yönetmelikte değişiklik yapıldı... 10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi

9.04.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Polis Akademisi’ne bağlı POMEM ve PMYO’larda eğitim süreleri kısaltıldı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 10 bin polis adayının mezuniyet takvimi eylül ayından haziran ayının başına çekildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi’nden mezun olacak 10 bin polis adayının mezuniyetlerinin eylül ayı yerine haziran ayı başına alındığını açıklamıştı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, bu değişiklik resmiyet kazandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen maddeyle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için eğitim süresi toplam 8 ay olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle mezuniyet süresi kısaltılmış oldu.

Ayrıca, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de benzer bir değişikliğe gidildi. Buna göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için eğitim süresi 21 hafta olarak uygulanacak.

İlgili Konular: #polis #Yönetmelik #mezuniyet

İlgili Haberler

CHP’li Genç'ten Meclis'te 'polis intiharı' tepkisi: 'Güvenliği sağlayanların güvenliği yoksa bu sistem sürdürülemez' CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda Polis Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada; 2025 yılında 82, 2026’nın ilk dört ayında 23 emniyet mensubunun hayatına son verdiğini belirterek, polislerin üzerindeki yükün artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi. Genç, “Güvenliği sağlayanların güvenliği yoksa bu sistem sürdürülemez” dedi.
Polis memurlarının sorunlarının araştırılması talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin polis memurlarının sorunlarının araştırılması amacıyla verdiği grup önerisi hakkında AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Polislerin mesai sistemi değişiyor: Emniyet'te yeni dönem İktidar, Emniyet Kanunu'nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Düzenlemeyle çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor. İşte ayrıntılar...