Yönetmen Zeki Demirkubuz: 'Çukurca’ya hayran kaldım'

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, ziyaret ettiği Hakkâri’nin Çukurca ilçesinden ve bölgenin doğasından büyük etkilendiğini belirterek, dağlarla kurduğu yakın bağı ve insan sıcaklığını unutamayacağını söyledi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz: 'Çukurca’ya hayran kaldım'
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:26

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, doğası ve insan sıcaklığıyla dikkat çeken Çukurca’ya hayran kaldığını dile getirdi.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Demirkubuz, Hakkâri’nin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi.

İlk adımını attığı andan itibaren bölgedeki dağların görkeminden çok etkilendiğini ifade eden Demirkubuz, "Dağların insanlara bu kadar yakın olduğu bir coğrafyayı daha önce yalnızca İsveç’te görmüştüm. Türkiye’de ise bu eşsiz manzarayı Hakkâri’de yaşadım. Burada dağlar insanlara inanılmaz bir yakınlıkta. Kendimi dağlarla adeta iç içe hissettim" ifadelerini kullandı.

Zeki Demirkubuz, Çukurca’daki doğal yaşamın ve samimi insan ilişkilerinin ilgisini çektiğini belirtti. Yönetmen Demirkubuz, bölgedeki gözlemlerinin ilerideki projelerine ilham kaynağı olabileceğini de sözlerine ekledi.


Etiketler: #Zeki Demirkubuz

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