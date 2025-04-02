Zeki Demirkubuz'dan 'Aybüke Pusat' hamlesi: 'İlk fırsatta teklif yapacağım'

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, boykot çağrısına destek verdiği için rol aldığı 'Teşkilat' adlı dizinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a rol teklifinde bulunacağını açıkladı.

Zeki Demirkubuz'dan 'Aybüke Pusat' hamlesi: 'İlk fırsatta teklif yapacağım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:15

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, bugün Türkiye genelinde yapılan ekonomik boykota destek çağrısı yaptıktan sonra rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a rol teklifi yapacağını söyledi.

TRT'nin, Pusat'ın diziden çıkarıldığına dair açıklamasını alıntılayan Demirkubuz, kararı alanlara "Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza #AybükePusat ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir postu paylaşmıştı. 

Bunun üzerine bazı Aktroller Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yapmıştı.

Pusat'ın bugün dizinin kadrosundan çıkarıldığı duyurulmuştu.


Etiketler: #Aybuke Pusat #Zeki Demirkubuz

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