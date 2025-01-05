Yöntemleri ifşa oldu, 10 milyonluk mal varlıkları ortaya çıktı! Bohçacı hırsızlara 'Avcı' operasyonu: 14 tutuklama

Diyarbakır’da bohçacı kılığıyla evlere girip hırsızlık yapan çeteye "Avcı" operasyonu düzenlendi. Mal varlıkları 10 milyon lirayı bulan 14 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Yöntemleri ifşa oldu, 10 milyonluk mal varlıkları ortaya çıktı! Bohçacı hırsızlara 'Avcı' operasyonu: 14 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:07

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından evden hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

'TUVALETE GİDİYORUM’ DİYEREK...

Yüzlerini kapatıp bohçacı kılığında mahalle arasında dolaşan şüpheliler, çeşitli bahanelerle evlere girdi. Girdikleri evlerde birisi ev sahibini oyalarken, diğerinin ’tuvalete gidiyorum’ diyerek arka odalara girip ve yüklü miktarda ziynet eşya çaldığı belirlendi.

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemeyerek takıldı. Ş

üpheliler, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu fakat bindikleri bir takside kamera olacağını düşünemeyen şüphelilerin, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattığı görüldü.

10 MİLYONLUK MAL VARLIĞI...

"Avcı" operasyonu düzenleyerek eve aramaya giden polisler, lüks eşyalarla karşılaşarak şaşırdı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlıların 10 milyon lira değerindeki ev, arsa ve araçlarına ise el konuldu.

Öte yandan, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan şüphelinin, hırsızlığa çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı görüntülere yansıdı.


Etiketler: #hırsızlık #hırsız #diyarbakır

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