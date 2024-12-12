‘Erdoğan’ın kefenli askerleriyiz’ diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı dolandırıcılıktan tutuklandı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, dolandırıcılık suçlamasıyla Ankara'da tutuklandı.

‘Erdoğan’ın kefenli askerleriyiz’ diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı dolandırıcılıktan tutuklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘Kefenli liderin kefenli askerleriyiz’ diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre Canpolat hakkındaki dolandırıcılık soruşturması, İzmirli bir iş insanının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine açıldı.

13 MİLYON TL’LİK VURGUN İDDİASI

İş insanı, Kadir Canpolat’ın kendisini Milli Emlak’a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığını öne sürdü.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu Savcılığı’nın talimatıyla Kadir Canpolat’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği Osmanlı Ocakları genel başkanı ile birlikte 4 kişi hakkında "13 milyon lira dolandırdıkları” suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Tutuklama kararında Osmanlı Ocakları genel başkanının banka hareketleri ve buna ilişkin dekont ile HTS kayıtları da delil olarak gösterildi.


Etiketler: #Osmanlı Ocakları #kadir canpolat #dolandırıcılık

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