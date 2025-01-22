Yöntemleri ifşa oldu... Yasadışı 'sorgu sistemi' soruşturması: 4 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurttaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasadışı sorgu sistemi kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yasadışı sorgu sistemi" soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlendi.
4 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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