Yorgun mermi, 6 yaşındaki Tuğrul Fırat'ı hayattan kopardı

Gaziantep’te evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:05
Yorgun mermi, 6 yaşındaki Tuğrul Fırat'ı hayattan kopardı
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Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 59 nolu sokakta, 29 Ekim 2023 günü evinin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun yere yığıldığını ve kafasından kanlar aktığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde 6 yaşındaki Tuğrul Fırat’ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Tuğrul Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

6 yaşındaki çocuk, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tuğrul Fırat Gökalp’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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