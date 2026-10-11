Yorgunluk şikâyetiyle hastaneye gitti: Kalbindeki doğumsal anomali 28 yaşında ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen dört toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi, hastanın ameliyat edilmesine karar verdi.

KOLTUK ALTINDAN 5 SANTİMETRELİK KESİYLE AMELİYAT EDİLDİ

Koltuk altından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesi açılarak gerçekleştirilen ameliyatta, Yiğit'in kalbindeki delik kapatıldı. Yanlış bölgeye açılan toplardamarlar ise olması gereken yere yönlendirildi.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonun ardından Yiğit'in sağlığına kavuştuğu bildirildi.

"TOPLUMDA BİLİNMEYEN HASTALIKLARDAN BİRİ"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Kirişci, hastalığın yaygın görülen doğumsal kalp anomalilerinden biri olmadığını belirtti.

Kirişci, "İsmail Bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette" dedi.

Hastalığın akciğerlerdeki kan dolaşımını etkilediğini belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Akciğerlere giden kan miktarı aşırı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerek yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle yapmış olduk."

"ŞU ANDA SAĞLIKLI BİR BİREY DURUMUNDA"

Ameliyatla hem kalpteki deliğin kapatıldığını hem de yanlış bölgeye açılan damarların doğru yere yönlendirildiğini anlatan Kirişci, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kirişci, "Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail Bey de şu anda o durumda" diye konuştu.