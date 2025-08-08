Cumhuriyet Gazetesi Logo
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama!

YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama!

8.08.2025 10:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama!

YouTube kanalı için erişim engeli kararı verilen gazeteci Fatih Altaylı, "Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı hakkında getirilen erişim engeli kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"BÖYLE YASAK MI OLUR?"

Karara ilişkin Youtube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine bir mektup gönderen Altaylı, şunları kaydetti:

"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?

Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında dün erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterilmişti.

İlgili Konular: #youtube #erişim engeli #Fatih Altaylı

İlgili Haberler

Son dakika… Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı
Son dakika… Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.
Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeline Gökhan Zeybek’ten tepki: ‘Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’
Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeline Gökhan Zeybek’ten tepki: ‘Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’ Gökhan Zeybek, tutulu bulunan gazeteci Fatih ALtaylı’nın YouTube kanalına getirilen erişim engeline tepki göstererek, “Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’” dedi.
Fatih Altaylı’nın Youtube hesabı engellendi: ‘Boş bir koltuktan bile korkuyorlar’
Fatih Altaylı’nın Youtube hesabı engellendi: ‘Boş bir koltuktan bile korkuyorlar’ Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nı Youtube kanalına erişim engelinin getirilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Boş bir koltuktan bile korkuyorlar. İktidarın gerçeğe, eleştiriye, hatta sessizliğe bile tahammülü yok!" dedi.