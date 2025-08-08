YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı hakkında getirilen erişim engeli kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"BÖYLE YASAK MI OLUR?"

Karara ilişkin Youtube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine bir mektup gönderen Altaylı, şunları kaydetti:

"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?

Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında dün erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterilmişti.