Youtuber Enes Batur ölümden döndü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada aralarında sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkisinde saat 19.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Zelal Işıl Özdemir ve otomobilde bulunan Enes Batur ile C.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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