Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yaralılar var!

Başakşehir'de otoyolda seyir halindeyken kamyonete çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:58
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yaralılar var!
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Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde Ankara istikametine giden 34 HYH 549 plakalı midibüs, aynı istikamette ilerleyen 34 EIA 13 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan midibüsün şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yüzünden otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda araç yoğunluğu oluştu.

Yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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