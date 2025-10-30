Yozgat'ta fırıncılar ve belediye odun-doğal gaz krizinde karşı karşıya

Yozgat’ta yaklaşık 16 fırın, pide, kıymalı pide ve il adına tescilli parmak çöreği odun ateşinde pişirerek tüketiciye sunuyor. Yozgat Belediyesi’nin aldığı kararla, bundan sonra açılacak fırınların elektrik veya doğal gazlı olması zorunlu olacak. Mevcut kara fırınlar ise belirli bir süre içinde bu sisteme uygun hale getirilecek. Karar, şehirde fırıncılar ile belediye arasında tartışma başlattı. Fırıncılar, doğal gaz ve elektrik kullanımının yüksek maliyet getireceğini ve odun ateşinde pişen ürünlerin lezzetinin bu sistemlerde aynı olmayacağını savunuyor.

"KARA FIRIN DEDİĞİN ODUN İLE YANAR"

Odun ateşinden doğal gaz veya elektrik enerjisiyle ısıtma sistemine geçilmesini "büyük külfet" diye özetleyen fırın işletmecisi Mustafa Ergin şunları kaydetti:

"Bu paraları kimse kaldıramaz. Kara fırın dediğin odun ile yanar. Odun olmadığı zaman hiç kimse bu ekmeğin tadını alamaz. Parmak çöreğin patentini alıyorsunuz, Yozgat diyorsunuz doğal gaz ile çörek çıkaracaksınız. Böyle bir kanun hiçbir yerde yok. Kapatsın kara fırını, kurtulsun."

"DOĞAL GAZ İŞİNE BİZ TARAFTAR DEĞİLİZ"

Dede mesleğini devam ettiren kara fırın işletmecisi Sait Kırdemir de şöyle konuştu:

"Doğal gaz işine biz taraftar değiliz. Lezzet açısından Yozgat'a mal olmuş bir kıymalı pidemiz var. Lezzet açısından bozulacağına inanıyoruz. Doğal gazla yaptığımız zaman lezzet olmuyor. İstediğimiz randımanı alamıyoruz. Müşterimiz hep odun ateşinde istediği için biz odun ateşini tercih ediyoruz. Mangalda pişen, ızgarada pişen eti düşünün, bir de doğal gazda pişeni düşünün, tüpte pişeni düşünün, pide de öyle. Odunla fazla bir öyle çevre kirliliği yapacak bir duman yok. Yaktığımız kuru odun. Parmak çöreklere de etki yapar. Normalde odun ateşinde pişen parmak çöreğinin doğal gazla pişen arasında çok fark olur."

"ÇEVRE, SAĞLIK, TEMİZLİK YÖNÜYLE OLMASI GEREKEN UYGULAMA"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise çevre, sağlık, temizlik, hijyen yönüyle kara fırınların doğal gaz veya elektrik enerjisiyle ısıtılmasının gerekli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şehrin merkezi, birtakım fırınların, rastgele uygulamaları sebebiyle gerçekten hijyen çevre sağlığı, çevre temizliği, temizlik yönünden sıkıntılı bir durum arz ediyor. Yozgat'taki bundan sonra açılacak olan fırınların doğal gazla ve elektrikle çalışması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla da bu uygulama belki birilerini kızdıracak ama çevre sağlığı yönüyle, sağlık yönüyle, temizlik yönüyle, hijyen yönüyle olması gereken bir uygulama. Bunu hemşerilerimizin takdir edeceği kanaatindeyiz. Çünkü kömür ve odunla çalışan fırınlar şehir merkezinde ciddi sorun arz ediyor. Bu noktada mutlaka yeni düzenleme gerekiyordu. Mevcut fırınlara belli bir süre vereceğiz. Belirlediğimiz süreye kadar zaman içerisinde tedricen, kademeli olarak doğal gaz ya da elektriğe geçmeleri konusunda kendilerine uyarıda bulunacağız."

“ESNAFIMIZI DA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Uygulamaya geçişte esnafı mağdur etmeyeceklerini bildiren Arslan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Hemşehrilerimiz odun fırınının tabii ki çok sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. 'Odunsuz olmaz bu iş' diyorlar. Parmak çörek istismarı yapılıyor. Bir takım siyasete hevesli birilerinin de bu işi istismar etmelerini doğru bulmuyorum. Kendileri eğer siyaset düşünüyorlarsa daha farklı alanlarda siyaset yapsınlar. Biz Yozgat Belediyesi olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Ama burada tabii ki esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. Onlarla konuşup süreç içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız".