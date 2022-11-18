Yozgat'ta 10 katlı binada yangın paniği: 26 kişi dumandan etkilendi!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastanede tedaviye alındı.
Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitede, öğle saatlerinde 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binadaki yurttaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 26 kişi, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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