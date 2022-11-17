Gazze’de yangın faciası! 21 kişi yaşamını yitirdi
Gazze Şeridi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi’nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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