Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü feci kazada otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı!
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Kamil Koç Firmasına ait yolcu otobüsü şarampole uçtu. Gelen ilk bilgilere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Bakan Tunç, kazayla ilgili adli soruşturmanın başladığını duyurdu. Öte yandan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 20 metre derinliğindeki şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOBÜSÜN TERMİNALDEKİ GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Son olarak 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı Kamil Koç Turizm'e ait Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı.
21.30'DA HAREKET ETTİ
Otobüsün peronda beklediği, ardından yolcuların bindiği görüldü.
Bir süre yolcularla da sohbet eden şoför Adem T.'nin otobüse bindikten sonra saat 21.30'da İstanbul'a gitmek üzere terminalden hareket ettiği görüntülere yansıdı.
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