Yozgat'ta 7 IŞİD şüphelisi yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma kapsamında, IŞİD adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
7 GÖZALTI
Operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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