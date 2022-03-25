Yozgat'ta 900 ton saman kül oldu: 1 kişi tutuklandı

25 Mart 2022 Cuma, 17:05

Rızvan köyünde yaşayan N.S.'nin, sınır köy olan Dedeli'de yol kenarında bulunan bin 500 adet balyadan oluşan yaklaşık 900 ton samanı önceki gece saatlerinde alev aldı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin sabaha kadar süren çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 900 ton saman kül oldu.

'KUNDAKLAMA' İDDİASI

Jandarma ekipleri, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangına ilişkin inceleme başlattı. Dedeli köyünde yaşayan A.D., saman balyalarını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. N.S. gibi saman ticaretiyle uğraşan A.D., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

N.S. ile A.D. arasında bir süredir saman satışı konusunda rekabet yaşandığı öne sürüldü.

