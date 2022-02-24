Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki ofisinde 19 Şubat'ta Ramazan Özkan tarafından silahlı saldırı sonucu yaralandı. Arslan kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Ramazan Özkan ve Burhan P'nin ardından, olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle 5 kişi daha tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 7 oldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Gazeteci Güngör Arslan'ın 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ramazan Özkan ile Burhan P. tutuklanmış, biri kadın 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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