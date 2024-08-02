Yozgat'ta defineci suç üstünde yakalandı

Yozgat İl Jandarma ekipleri Şefaatli ilçesinde kaçak yollarda define arayan bir kişiyi suç üstü yakaladı, 4 adet tarihi obje ile kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:42
Yozgat'ta defineci suç üstünde yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Şefaatli ilçesinde kaçak yollarda define aradığı düşünülen Ö.K., yüzeysel define araması yaparken suç üstünde yakalandı.

1 metal detektörü, 1 el detektörü, 1 çapa, 4 tarihi obje ele geçirildi. Ö.K gözaltına alındı.


Yozgat haberleri

İlgili Haberler

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Yozgat'ta hasat başladı: Litresi 2 bin TL...

Yozgat'ta hasat başladı: Litresi 2 bin TL...
Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı

Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler