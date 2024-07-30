Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:32
Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında, terör örgütü IŞİD içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.

Zanlılar, adreslerine yapılan özel harekat polisi destekli operasyonda yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.


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