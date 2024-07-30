Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında, terör örgütü IŞİD içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.
Zanlılar, adreslerine yapılan özel harekat polisi destekli operasyonda yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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