Yozgat'ta IŞİD'e yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:32

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:33

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında, terör örgütü IŞİD içerisinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti.

Zanlılar, adreslerine yapılan özel harekat polisi destekli operasyonda yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.