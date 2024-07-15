Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
İ.U. idaresindeki MÜ YO 66 yabancı plakalı otomobil, Sorgun-Kadışehri kara yolu Çiğdemli beldesi kavşağında Z.Ü. yönetimindeki 60 TS 822 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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