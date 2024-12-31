Yozgat’ta IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
Kentte yapılan operasyonda, IŞİD terör örgütü üyesi şüphelisi Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte operasyon düzenlendi.
IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A. adlı 2 şüpheli şahıs, özel harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
Etiketler: #gözaltı #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü
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