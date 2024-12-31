Yozgat’ta IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

Kentte yapılan operasyonda, IŞİD terör örgütü üyesi şüphelisi Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat’ta IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:32

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte operasyon düzenlendi.

IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A. adlı 2 şüpheli şahıs, özel harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.


Etiketler: #gözaltı #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü

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