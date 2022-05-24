Yozgat'ta IŞİD operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Yozgat'ta düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
9 AYRI ADRESE OPERASYON
Özel harekat polisi destekli, biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 9 adrese düzenlenen operasyonda, IŞİD terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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