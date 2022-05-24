Yozgat'ta IŞİD operasyonunda 10 zanlı yakalandı

24 Mayıs 2022 Salı, 09:23

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

9 AYRI ADRESE OPERASYON

Özel harekat polisi destekli, biri Sorgun ilçesinde olmak üzere 9 adrese düzenlenen operasyonda, IŞİD terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.