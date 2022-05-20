Balıkesir'de IŞİD operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:08

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce IŞİD ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu video kayıtlarından 3 zanlı tespit edildi. Terör örgütü bünyesinde faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntülerde yer aldıkları da tespit edilen bu zanlıların, Balıkesir'de bulunduğu belirlendi.

BİRÇOK DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.