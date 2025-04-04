Yozgat'ta izinsiz kazıya suç üstü: 6 kişi yakayı ele verdi!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
6 KİŞİ YAKALANDI
Bölgeye giden ekipler, R.Ü, S.Ö, Y.S, H.A, A.E.A. ve Y.S'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Yozgat #izinsiz kazı #kazı
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