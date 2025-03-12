Yozgat'ta dilencinin gizlediği ramazan pidesinden 617 lira çıktı

Yozgat'ta dilencinin ramazan pidesinin içine sakladığı 617 lira zabıta ekiplerince ele geçirildi.

Yozgat'ta dilencinin gizlediği ramazan pidesinden 617 lira çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:50

Zabıta ekipleri, kentte ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Denetimde, bir dilencinin topladığı paraları ramazan pidesine sakladığı tespit edildi.

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi.

Pide içinden çıkarılan 617 liraya da tutanakla el konuldu.


Etiketler: #Yozgat #Yozgat Belediyesi #Dilenci

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