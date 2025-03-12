Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü: Ekipler 3 kişiyi yakaladı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 3 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Bölgeye giden ekipler, M.E, F.C. ve Y.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, 2 metal arama dedektörü, 2 dedektör aparatı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #KAÇAK Kazı #Yozgat
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