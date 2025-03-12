Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü: Ekipler 3 kişiyi yakaladı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 3 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü: Ekipler 3 kişiyi yakaladı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:18

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bölgeye giden ekipler, M.E, F.C. ve Y.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, 2 metal arama dedektörü, 2 dedektör aparatı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #KAÇAK Kazı #Yozgat

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