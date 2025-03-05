Sit alanı içerisinde yakalandılar! Aydın'da kaçak kazıya suçüstü: 12 gözaltı

Aydın’ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sit alanı içerisinde yakalandılar! Aydın'da kaçak kazıya suçüstü: 12 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:10

Balat Mahahallesi Tepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 şüpheli şahıs sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

MALZEMELER EL KONULDU

Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada; 2 adet gaz maskesi, 3 adet hilti, 1 adet manivela, 1 adet murç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden, N.T., Ö.Y., İ.I., K.Ç., R.S., F.K., Y.B. ve Ş.K. isimli şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Y.Ö. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile 3 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #kaçak #KAÇAK Kazı

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