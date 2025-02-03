Yozgat'ta kafatası bulundu: 8 ay önce kaybolan şahsa ait olduğu düşünülüyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 9 Haziran 2024 tarihinden beri kayıp olan Hasan Koç’a ait olduğu düşünülen kafatasına ulaşıldı.

Yozgat'ta kafatası bulundu: 8 ay önce kaybolan şahsa ait olduğu düşünülüyor
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:24

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik Köyü’nde 9 Haziran 2024 tarihinden beri kayıp olan Hasan Koç’un bulunmasına yönelik arama çalışmaları yapılmıştı.

Çalışmalar sonucunda Çorakdere mevkiinde Hasan Koç’a ait olduğu düşünülen kafatası parçasına rastlandı.

Numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Numunelerin Hasan Koç’a ait olup olmadığı Adli Tıp’tan gelecek sonucun ardından belli olacak.


Etiketler: #Yozgat #kafatası

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