Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:37
Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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Sorgun- Sivas yolunun 6'ncı kilometresinde 16 Ekim Pazar öğle saatlerinde; Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs ile karşı yönde giden Aziz A.'nın kullandığı 66 AV 843 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celil Afacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aziz A. ile yanındaki Hasan Demir ise sıkıştıkları yerden kurtarılıp, Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Celil Afacan'ın cenazesi, bugün Çapanoğlu Camisi'nde toprağa verilecek. 


Yozgat Minibüs kaza

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