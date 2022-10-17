Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sorgun- Sivas yolunun 6'ncı kilometresinde 16 Ekim Pazar öğle saatlerinde; Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs ile karşı yönde giden Aziz A.'nın kullandığı 66 AV 843 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celil Afacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aziz A. ile yanındaki Hasan Demir ise sıkıştıkları yerden kurtarılıp, Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Celil Afacan'ın cenazesi, bugün Çapanoğlu Camisi'nde toprağa verilecek.
Video Haberler
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- AKP’li vekil ve yöneticiler düğüne gitti