Yozgat'ta 5 IŞİD şüphelisi yakalandı

11 Ekim 2022 Salı, 17:08

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

'PATLAYICI SORUMLUSU' DA YAKALANDI

Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.