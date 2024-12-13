Yozgat'ta şaşırtan olay... 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıkartıldı!
Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından yuttuğu 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu.
Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.
Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek aileleri uyardı.
Etiketler: #Yozgat #boncuk #Operasyon #Çocuk
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