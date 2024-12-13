Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu... Binlerce litre ele geçirildi

İncirliova ilçesinde bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı bulundu. Operasyonun yapıldığı deponun sahibi S.S. adlı şüpheliye, 638 bin lira idari ceza kesildi.

Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu... Binlerce litre ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:31

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova'da S.S.'ye ait depoya operasyon düzenledi.

Depoda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada, sahte 2 bin 880 litre zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S.'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 638 bin lira idari ceza kesildi.


Etiketler: #zeytinyağı #sahte #aydın #Operasyon

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