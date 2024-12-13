Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu... Binlerce litre ele geçirildi
İncirliova ilçesinde bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı bulundu. Operasyonun yapıldığı deponun sahibi S.S. adlı şüpheliye, 638 bin lira idari ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova'da S.S.'ye ait depoya operasyon düzenledi.
Depoda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada, sahte 2 bin 880 litre zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S.'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 638 bin lira idari ceza kesildi.
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