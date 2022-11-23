Yozgat'taki IŞİD operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

AA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:04
Yozgat'taki IŞİD operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce terör örgütü IŞİD içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.


Yozgat IŞİD tutuklama

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