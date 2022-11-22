Adıyaman'da IŞİD üyesi gözaltına alındı

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD üyesi M.S., gözaltına alındı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 20:38
Adıyaman'da IŞİD üyesi gözaltına alındı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.S., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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