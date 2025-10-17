YRP'den 'Ünsal Ban' açıklaması: 'Göz göre göre yurt dışına kaçırıldı'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, dört davada yargılanan ve hakkında yurt dışı yasağı bulunan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın yurt dışına kaçmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"KAÇAMAYACAK DURUMDAKİ SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINI TUTUKLU YARGILARKEN..."

Partisinin Kars İl Başkanlığı binasında konuşan Kılıç, şunları kaydetti:

"Dikkat çekmek istediğim bir konu var. Eski rektör, eski profesör, eski doktor, borsacı Ünsal Ban konusu. Unvanlara bakar mısınız? Eski rektör, profesör doktor, borsacı. Bir dönem hükümet tarafından Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış. Türkiye'de seçilmiş belediye başkanları bile tutuklu yargılanırken, Ünsal Ban’ın elini kolunu sallayarak Türkiye'den kaçmış olması kabul edilir zaaf değildir. Daha önce iki defa kaçmaya çalışırken yakalanmasına karşın, hakkında tutuklama kararı verilmedi. Adeta kaçmadı, kaçırıldı. İktidar sözcüleri ‘gerekirse kırmızı bülten çıkarırız’ diyorlar. Biz de buna gülüp geçiyoruz. 'Gerekirse kırmızı bülten çıkarırız' diyeceğinize iki defa Fethiye'den kaçmaya çalışan Ünsal Ban’ı tutuklu yargılamaya devam etseydiniz.

Belediye başkanlarının kaçma şüphesi var ama borsa manipülasyoncusu Ünsal Ban’ın kaçma şüphesi yok öyle mi? İşte kaçtı gözünüz aydın. Kaçmayacak olanları tutukluyor, yargılıyorken kaçmaya teşebbüs edenleri tutuksuz yargılamak adalet değildir. İktidar mahallesine hatırlatıyorum; biliyorum kızacaklar ama doğruya doğru yanlışa yanlış dediğimiz için kızacaklar. Sadece doğruya doğru dememizi, yanlışlarını hiç zikretmememizi istiyorlar biliyorum ama kızacaklar. Kaçmayacak kaçamayacak durumdaki seçilmiş belediye başkanlarını tutuklu yargılarken iki sefer kaçmaya teşebbüs etmiş Ünsal Ban’ı göz göre göre kaçırmak, tutkusuz yargılamak adalet değildir. Dilin kemiği yok. Adalet hepimize lazım. Ben Kars’tan söylüyorum, siz de inşallah Ankara'dan duyar ve anlarsınız."