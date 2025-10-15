AKP'li Güler'in Ünsal Ban'ın kaçmasıyla ilgili 'açıklama': 'Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 14:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in Ünsal Ban’ın yurtdışına kaçmasıyla ilgili bilgisi olmadığı ortaya çıktı. Güler, "Avrupa ülkelerine kaçanlar Türkiye'ye iade ediliyor. Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz" dedi.

4 davadan yargılanan, 3 davadan ise ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan ve Yunanistan'a kaçacakken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban'la ilgili AKP yönetiminden bir "açıklama" geldi. 

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine önce "Kim efendim?" diyerek soruyu tekrarlattı.

Abdullah Güler, daha sonra "Somut bilgi mi?" diyerek gelişmenin doğru olup olmadığını sorguladı. 

AKP Grup Başkanı gazetecilerin Ünsal Ban'la ilgili yargısal kararları anlatıp durumu ayrıntılı olarak izah etmesi üzerine, "Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığımız bu tür suçluları çok sıkı takip ediyor. Geçen aylarda da görmüşsünüzdür, Balkan ülkelerine, Avrupa ülkelerine kaçanlar Türkiye'ye iade ediliyor. Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz” ifadelerini kullandı. 

