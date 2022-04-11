YRP Genel Başkan Yardımcısı Aydal: Rusya’nın Ukrayna işgaliyle Karadeniz kıta sahanlığı haritası yeniden çizilecek

11 Nisan 2022 Pazartesi, 22:36

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal; Türkiye-Rusya ilişkilerinin, Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası yeniden çizilecek Karadeniz kıta sahanlığı haritası sebebiyle her an bozulabileceğine dikkat çekti.

Aydal, “Rusya, bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptı. Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yanı sıra, Karadeniz kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır” dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Rusya-Ukrayna savaşının başta Türkiye olmak üzere, Karadeniz’de kıyısı olan ülkeler için de ciddi problemlere yol açacağını belirtti.

Prof. Dr. Aydal’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“NAFTOGAZ KIRIM’DAKİ BÜTÜN YAN KURULUŞLARINI RUSYA’YA TERK ETMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞTI”

Rus işgali, mevcut şekli ile kalması halinde, Ukrayna’nın sadece karada toprak kaybetmeyecek, Karadeniz’de hükümran olduğu kıta sahanlığının önemli bir kısmını da kaybedecek. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı yasal olmayan bir şekilde ilhakı Ukrayna’ya çok şeyler kaybettirmişti. Ukrayna, Deniz Kuvvetlerini güçlendirmek için yaptığı tesislerin yanı sıra Ukrayna Doğalgaz-Petrol şirketi olan NAFTOGAZ Kırım’daki bütün yan kuruluşlarını ve milyarlarca dolarlık ekipmanlarını da Rusya’ya terk etmek zorunda bırakılmıştı. NAFTOGAZ, Kırım olayından sonra bile Ukrayna kıta sahanlığı içinde kalan ve Romanya’da keşfedilen ‘Neptün’ ve Türkiye’nin bulduğu ‘Tuna 1’ doğalgaz sahasının kuzeyinde 32 ruhsat alanında doğalgaz araştırması yapıyordu.

“RUS İŞGALİ VE YENİ ÇİZİLECEK KITA SAHANLIĞI SINIR HARİTASI NATO ÜYESİ OLAN TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYECEK”

Rusya, Azak denizinin bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptı. Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yanı sıra, Karadeniz kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır. Özellikle Romanya-Rusya; Rusya-Türkiye; Ukrayna-Romanya sınırlarının tartışmalı olacağı düşünülmektedir. Rusya’nın Romanya-Ukrayna arasında bulunan Yılan Adasını işgali de bu problemleri daha karmaşık hale getirecektir.

“YENİ HARİTA GERÇEKLEŞTİĞİNDE BALIKÇILIK KONULARINDA DA BİRÇOK YENİ PROBLEMİN OLUŞMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR”

TPAO ile ortak olarak iş yapan ve belli ruhsat alanlarına sahip Exxon Mobil ve PetroBras şirketlerine verilen ruhsat alanlarının mülkiyetlerinin de değişme ihtimali olmasının, ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir konu.

“CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BU PROBLEME ŞİMDİDEN HAZIRLIKLI OLMALI”