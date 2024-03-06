YRP’nin adayı Davut Güloğlu yurttaşın üzerine yürüdü, mikrofon fırlattı

YRP’nin Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği yurttaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak üzerine yürüdü.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:42
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek yurttaşlara hitap etti.

Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Güloğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

“SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER”

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi.

Yurttal da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.


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