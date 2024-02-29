Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kimdir?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 02:28

Güncelleme: 29.02.2024 - 02:28

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Vehbi Orakçı oldu.

VEHBİ ORAKÇI KİMDİR?

Vehbi Orakçı 1970 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlayıp, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünü bitiren Orakçı, mezuniyet sonrasında Beykent Üniversitesi Uluslararası Politika ve Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayıp, sonrasında ise Kültür Üniversitesi İnşaat Fakültesinde Proje Yönetimi alanında doktorasına başladı.

1993 yılında üniversite öğrencisi olduğu dönemde kuruluşunu gerçekleştirdiği Marmara Mühendislik ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde İnşaat, Proje, Mühendislik gibi ticari alanlarda önemli faaliyetlerde bulunmuştur. İş insanı olarak yurtiçi ve yurtdışında başarılı projelere imza atan Orakçı, ticari hayatına devam ederken bir yıl da gönüllü öğretmenlik yapmıştır.

2004 yerel seçimlerinde; edinmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübesiyle belediye başkanlığına aday olmuş ve Beylikdüzü’nün ilk kurucu belediye başkanı olarak hizmet vermiştir. Beylikdüzü’nde hizmete açtığı; Türkiye birincisi olan Yaşar Acar Fen Lisesi dahil olmak üzere bölgeye kazandırdığı 13 okul sayesinde, ilçedeki eğitim ihtiyacının giderilmesinde büyük rol oynamıştır.

Toplum nezdinde Eğitim neferi olarak bilinen ÇYDD kurucu Başkanı merhume Türkan Saylan hocamızla birlikte Beylikdüzü'nde yürüttüğü Kardelen Projesi kapsamında 200 öğrenci kapasiteli bir yurt yapmıştır. Gerçekleştirilen açılışta Türkan Saylan hocamız, "Taşradan gelen bu çocuklarımıza eğer yurtlar yapıp buralarda barınma imkânı sağlarsak, onlar bilgiyle donanıp Cumhuriyetimizin yarınlarına teminat olacaklar. Eğer bu yurtları yapıp çocuklarımıza sahip çıkmazsak onlar köyde kalacaklar" diyerek Sayın Orakçı’ya teşekkür etmiştir.

Vehbi Orakçı, Beylikdüzü’nde belediye başkanı olarak göreve geldiği ilk günden itibaren bölgenin sosyal ve fiziksel altyapısını geliştirmek adına büyük gayret sarf etmiştir. Döneminde, Beylikdüzü’nün altyapı sorunu tamamen giderilmiş; Yaşam Vadisi’nin de dahil olduğu Parklar, Eğitim Vadisi, Öğretmen Evi, Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi, Sağlık Ocağı, Kapalı Pazar gibi toplumun sosyal ihtiyaçlarını giderecek 136 temel eser bölgeye kazandırılmıştır. Ayrıca, ulaşım ağının genişletilmesi ve iyileştirilmesi de Orak’çının öncelikli hedeflerinden biri olmuştur.

Orakçı döneminde Beylikdüzü, sadece altyapı açısından değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bölgede çeşitli sosyal yardım projeleri başlatılmış, eğitim, kültür ve spor etkinliklere de destek verilmiş ve toplumun birlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine önem verilmiştir. Vehbi Orakçı’nın liderliğinde, Beylikdüzü sadece bir yerleşim yeri olmaktan çıkıp, aynı zamanda yaşanabilir, dinamik ve kültürel açıdan da tercih edilen zengin bir bölge haline gelmiştir.

Vehbi Orakçı, Beylikdüzü’nün modernizasyonu ve gelişimi için yaptığı katkılarla tanınan bir başkan olarak hafızalarda yaşamaya devam etmektedir. Onun döneminde başlayan dönüşüm, Beylikdüzü’nün geleceğini şekillendirmiş ve bölge halkının yaşam standartlarını arttırmıştır. Orak’çının mirası, sadece Beylikdüzü’nü değil, aynı zamanda İstanbul’un genel gelişim sürecinde etkilemiş ve ilerletmiştir.

Vehbi Orakçı, Beylikdüzü’nün modern kimliğini inşa eden; kurucusu olduğu Arev Vakfı’nda binlerce ilçe sakinine sağladığı ücretsiz verilen kurslar ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı adeta gönüllerde bir eğitim neferi olarak anılan bir başkan olarak hatırlanmaktadır. Onun vizyoner yaklaşımı, bölgenin sadece bugününü değil geleceğini de şekillendirmiştir. Beylikdüzü’nün hızla modernleşen yapısında, Vehbi Orakçı’nın bıraktığı izler daima hatırlanacak ve takdir edilecektir.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Vehbi Orakçı aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda 2004-2009 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Orakçı, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeniden Refah Partisiyle bu kente yeniden hizmet için geliyoruz" dedi. Yeniden Refah Partisiyle demokrasi ittifakını kurduklarını ifade eden Orakçı, birçok partinin belediye başkan adayı çıkarmayacağını kendilerini destekleyeceklerini de açıkladı.

KONUTLAR YAKUPLU, KAVAKLI VE GÜRPINAR'DA YAPILACAK

Belediye başkanı olarak seçildiği takdirde kentte ev sahibi olamayan kirada oturan vatandaşlar için konut projesini faaliyete geçireceklerinin altını çizen Orakçı, "Biz Beylikdüzü'nde BEYAŞ diye bir şirket kurduk. O şirket ile yaklaşık 1000 konut yaptık. 2004 yıllarında daha yeni Türkiye'nin sermaye anlamında geliştiği, büyüdüğü bir dönemdi. Biz 1000 konutu planladık ve kabaca yaptık. Satarken de bankasız, kefilsiz, faizsiz sattık. 10 bin TL peşin ayda 750 lira taksitle sattık. Şimdi o 10 bin konutluk projeyi tamamlamak için yeni dönemde 9 bin konut daha yapacağız. Gürpınar, Yakuplu ve Kavaklı Mahallerimizde belirlediğimiz alanlarda konut yapımına hemen başlayacağız. Ev sahibi olamayan kirada yaşayan Beylikdüzü halkımızın faizsiz, bankasız, 40 ay sabit taksitlerle 40 ayı geçerse memur maaş kat sayısı artışı ile insanlarımızı ev sahibi yapacağız. İnsanlarımızı kira zulmünden kurtaracağız" diye konuştu.