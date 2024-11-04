YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD seçimi için Washington’a gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD seçimi için Washington’a gidiyor
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:57

YSK Başkanı Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ürker, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimi için Washington’a gidecek.

Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret edecek olan YSK heyeti, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumlara da ziyaretler gerçekleştirecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecekler.


Etiketler: #YSK Başkanı #YSK #ABD

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