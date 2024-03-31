YSK Başkanı'ndan yeni 'yerel seçim' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yaptığı yeni açıklamada "Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:52
YSK Başkanı'ndan yeni 'yerel seçim' açıklaması
Abone Ol google-news

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Yener şu ifadeleri kullandı:

"Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir."


YSK Başkanı haberleri YSK haberleri Ahmet Yener haberleri yerel seçim haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

Kilis'te ilk oy çuvalları YSK’ye getirildi

Kilis'te ilk oy çuvalları YSK’ye getirildi
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları

YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...

Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Fatih’te elektrik kesintileri… CHP Fatih adayı Mahir Polat’tan uyardı!

Fatih’te elektrik kesintileri… CHP Fatih adayı Mahir Polat’tan uyardı!
‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi

‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi
Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor

Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor
Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!

Son Dakika... Sandıklar kapandı: Oy sayım süreci başlıyor!
AKP Adayı Altınok’un sandığından çıkan sonuç: Mansur Yavaş 136, Altınok 98!

AKP Adayı Altınok’un sandığından çıkan sonuç: Mansur Yavaş 136, Altınok 98!
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Son dakika… 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları! İşte Ankara’da son durum

Son dakika… 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları! İşte Ankara’da son durum