YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını görüşmek için toplanıyor

22.05.2026 10:08:00
Haber Merkezi
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00'de toplanıyor.

CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi kararına karşı yeni bir hamle yaptı. 

Parti, reddedildikten sonra istinafa taşınan davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetiminin görevinin kurultay öncesindeki yönetim kadrosuna devredilmesi kararının alınmasına ilişkin YSK'ye itiraz başvurusu yaptı.  

SAAT BELLİ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre YSK'nin gerçekleştireceği toplantı, bugün saat 11.00'de başlayacak.

 

 

