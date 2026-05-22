YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını görüşmek için toplanıyor

CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi kararına karşı yeni bir hamle yaptı.
Parti, reddedildikten sonra istinafa taşınan davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetiminin görevinin kurultay öncesindeki yönetim kadrosuna devredilmesi kararının alınmasına ilişkin YSK'ye itiraz başvurusu yaptı.
SAAT BELLİ OLDU
Sözcü'de yer alan habere göre YSK'nin gerçekleştireceği toplantı, bugün saat 11.00'de başlayacak.