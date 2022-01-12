YSK seçime girecek partileri açıkladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 18:15

Erken seçim tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. YSK'ye göre, 24 siyasi parti yapılacak seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip olarak belirlendi.

Yeni kurulan birçok parti de YSK'nin açıkladığı listede yer aldı.

Açıklanan listeye göre, Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden sadece 24'ü seçimlere girebilme yeterliliğine sahip oldu.

4 PARTİ EKLENDİ

YSK’nin Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

İKİ PARTİ YER ALMADI

YSK'nin açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.

24 PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK

İşte YSK'nin açıkladığı listede yer alan siyasi partiler:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2-Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi