YSK seçime girecek partileri açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu yapılacak ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Buna göre, 24 parti seçimlere katılabilecek.
Erken seçim tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. YSK'ye göre, 24 siyasi parti yapılacak seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip olarak belirlendi.
Yeni kurulan birçok parti de YSK'nin açıkladığı listede yer aldı.
Açıklanan listeye göre, Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden sadece 24'ü seçimlere girebilme yeterliliğine sahip oldu.
4 PARTİ EKLENDİ
YSK’nin Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.
İKİ PARTİ YER ALMADI
YSK'nin açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.
24 PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK
İşte YSK'nin açıkladığı listede yer alan siyasi partiler:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2-Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi
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